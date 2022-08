Sevens Series | shock Sudafrica | eliminato a Los Angeles dice addio al titolo

fraseero : RT @iamAltrove: Vacanze finite... è ora di un weekend ovale (a distanza, e con orari californiani) per chiudere la stagione 2022 delle Worl… - iamAltrove : Vacanze finite... è ora di un weekend ovale (a distanza, e con orari californiani) per chiudere la stagione 2022 de… - onrugby_it : Sevens World Series 2022, sfida finale a tre per il titolo -

Archiviate le tappe di Lisbona e Cracovia del Rugby EuropeChampionship2022 , la Nazionale Seven di Andy Vilk volerà il prossimo 16 e 17 luglio a Bucarest per prendere parte al Torneo di Qualificazione alla RWC Seven che si terrà a Capetown (...L'Italia chiude a punteggio pieno la prima fase a gironi della prima tappa del Women's 7s Trophy 2022 delle Rugby EuropeChampionship: a Zagabria, in Croazia, le azzurre di Diego Saccà chiudono in vetta alla Pool B con tre vittorie in altrettanti incontri. Le azzurre oggi regolano ... Sevens World Series 2022, sfida finale a tre per il titolo Points leader South Africa crashed out in Saturday's group stage of the season-ending World Rugby Sevens Series tournament at Los Angeles, opening the door to the crown for three rivals.The Blitzboks dropped out of the LA Sevens title race and are on the brink of losing their lead in the overall World Rugby Sevens Series at the final tournament following two pool defeats on Saturday.