Scatta l'allarme ai seggi: "Occhio a queste mosse", cosa può succedere (Di domenica 28 agosto 2022) Nel centrodestra la mettono giù dura. La sinistra è disperata, dicono, sa di non poter vincere. E quando finisci il fiato per la rimonta, le provi tutte. Sei metodi convenzionali non bastano, passi appresso. Silvio Berlusconi ha perso il conto dei "colpi di stato" denunciati. Sei, sette, otto. Uno di questi risale al 2006, quando l'Ulivo primeggiò di appena 24mila voti. Il Cavaliere chiese il riconteggio delle schede, denunciando brogli ai seggi. La legislatura finì prima che si potesse rimettere mano alle schede elettorali. È vero, oggi c'è un sistema elettorale (il Rosatellum) che semplifica di molto le operazioni di voto e di scrutinio. Però ci sono alcune fasi dello spoglio che restano delicate: la gestione delle schede bianche, l'attribuzione di quelle contestate, la trascrizione dei voti sul registro elettorale. E la sinistra, denuncia Forza Italia, utilizza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Nel centrodestra la mettono giù dura. La sinistra è disperata, dicono, sa di non poter vincere. E quando finisci il fiato per la rimonta, le provi tutte. Sei metodi convenzionali non bastano, passi appresso. Silvio Berlusconi ha perso il conto dei "colpi di stato" denunciati. Sei, sette, otto. Uno di questi risale al 2006, quando l'Ulivo primeggiò di appena 24mila voti. Il Cavaliere chiese il riconteggio delle schede, denunciando brogli ai. La legislatura finì prima che si potesse rimettere mano alle schede elettorali. È vero, oggi c'è un sistema elettorale (il Rosatellum) che semplifica di molto le operazioni di voto e di scrutinio. Però ci sono alcune fasi dello spoglio che restano delicate: la gestione delle schede bianche, l'attribuzione di quelle contestate, la trascrizione dei voti sul registro elettorale. E la sinistra, denuncia Forza Italia, utilizza ...

AAlberiga : RT @ChiodiDonatella: Mentre #Letta, che teme la legnata, vaneggia di 'ingerenze #russe sul voto #italiano'. Su quello degli #italiani all'… - vvezzola : @DarkLadyMouse Parlare con gli animali o al limite le piante può essere normale. Se cominciano a risponderti scatta l'allarme - LoChiamavanoFra : RT @MichelaMgl: Utilizzare foto 'rubate' dal web per raccattare cuori è, di per sé, un campanello d'allarme; la patologia scatta quando chi… - laltrome_backup : RT @MichelaMgl: Utilizzare foto 'rubate' dal web per raccattare cuori è, di per sé, un campanello d'allarme; la patologia scatta quando chi… - giovannella58 : RT @ChiodiDonatella: Mentre #Letta, che teme la legnata, vaneggia di 'ingerenze #russe sul voto #italiano'. Su quello degli #italiani all'… -

Tenta il furto in una ditta, scatta l'allarme e si nasconde in bagno: salvato dal pestaggio [notiziediprato.it] notiziediprato.it 'Entro stasera'. Scatta l'allarme, forti temporali in arrivo: ecco dove si scatenano le tempeste Fortissimi temporali in arrivo entro stasera. A lanciare l'allarme è 3bmeteo.com che nelle sue consuete previsioni ravvisa un rischio elevatissimo di forti .... Locali acquazzoni o temporali sono atte ... Salgono sul tetto del Duomo per fare delle foto Sul posto anche un'ambulanza della Croce azzurra di Como e l'auto medica Quindi è scattato l'allarme: i pompieri intorno alle 7 del mattino sono intervenuti con due squadre, autoscala compresa, per re ... Fortissimi temporali in arrivo entro stasera. A lanciare l'allarme è 3bmeteo.com che nelle sue consuete previsioni ravvisa un rischio elevatissimo di forti .... Locali acquazzoni o temporali sono atte ...Sul posto anche un'ambulanza della Croce azzurra di Como e l'auto medica Quindi è scattato l'allarme: i pompieri intorno alle 7 del mattino sono intervenuti con due squadre, autoscala compresa, per re ...