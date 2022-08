Repubblica: che diritto hanno i tifosi di mettere il veto all’acquisto di un giocatore? (Di domenica 28 agosto 2022) Che diritto hanno i tifosi di dire no all’acquisto di determinati giocatori? Se lo chiede Gabriele Romagnoli su Repubblica, scrivendo di un fenomeno sempre più diffuso. “Anche il calciomercato ha i suoi loggionisti. Dall’alto delle gradinate, tra fischi e hashtag, impongono chi deve andarsene e chi non può venire. O almeno ci provano”. Lo hanno fatto i tifosi dell’Atletico Madrid con Cristiano Ronaldo, quelli del Manchester United con Arnautovic e anche i tifosi del Valencia con Gattuso, ma a differenza di quelli del Tottenham non sono riusciti nell’obiettivo. Acerbi è un esempio: i tifosi della Lazio hanno favorito il suo allontanamento, quelli dell’Inter hanno provato ad opporsi al suo arrivo. “Il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Chedi dire nodi determinati giocatori? Se lo chiede Gabriele Romagnoli su, scrivendo di un fenomeno sempre più diffuso. “Anche il calciomercato ha i suoi loggionisti. Dall’alto delle gradinate, tra fischi e hashtag, impongono chi deve andarsene e chi non può venire. O almeno ci provano”. Lofatto idell’Atletico Madrid con Cristiano Ronaldo, quelli del Manchester United con Arnautovic e anche idel Valencia con Gattuso, ma a differenza di quelli del Tottenham non sono riusciti nell’obiettivo. Acerbi è un esempio: idella Laziofavorito il suo allontanamento, quelli dell’Interprovato ad opporsi al suo arrivo. “Il ...

