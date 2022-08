Real Madrid, Modric: “Sto vivendo un sogno da 10 anni, non svegliatemi” (Di domenica 28 agosto 2022) “Il Real Madrid è fantasia pura. Da 10 anni ho la fortuna di vivere questo sogno, non svegliatemi!“. Così Luka Modric nell’intervista rilasciata ad AS commenta il decimo anniversario del suo arrivo al Real Madrid. Il centrocampista croato ha ricordato le sue sensazioni in quei momenti, quando lasciò il Tottenham e Londra per raggiungere la capitale spagnola: “La mia famiglia sa quanto ho sofferto nell’estate del 2012. Non sapevo se gli Spurs mi avrebbero fatto partire o meno, ma quando sono partito con l’aereo ho capito che stava succedendo davvero. Il Real Madrid è il miglior club del mondo, e quando ci arrivi ti aspetti di vincere trofei. Ma nemmeno nei miei sogni più belli mi sarei immaginato ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) “Ilè fantasia pura. Da 10ho la fortuna di vivere questo, non!“. Così Lukanell’intervista rilasciata ad AS commenta il decimoversario del suo arrivo al. Il centrocampista croato ha ricordato le sue sensazioni in quei momenti, quando lasciò il Tottenham e Londra per raggiungere la capitale spagnola: “La mia famiglia sa quanto ho sofferto nell’estate del 2012. Non sapevo se gli Spurs mi avrebbero fatto partire o meno, ma quando sono partito con l’aereo ho capito che stava succedendo davvero. Ilè il miglior club del mondo, e quando ci arrivi ti aspetti di vincere trofei. Ma nemmeno nei miei sogni più belli mi sarei immaginato ...

