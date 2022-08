“Quello che ora nessuno dice”. Renzi a valanga contro Di Maio e Letta (Di domenica 28 agosto 2022) Matteo Renzi lancia un attacco multiplo contro Luigi Di Maio. Il leader di Italia viva ha partecipato a Viareggio a Gli incontri del Principe e ha elencato punto per punto tutte le pecche del ministro degli Esteri: “Sento che qualcuno a sinistra propone di abolire i jet privati. Quei voli di stato su cui voi giornalisti mi avete massacrato ora li fa Di Maio. Però il triplo di quelli che facevo io. L'air force Renzi, come lo chiamavate, ora lo usa Di Maio. Che, dicono, è migliorato. Peggiorare era difficile. Però ora ci va Di Maio che è diventato idolo di un certo mondo culturale…”. “Di Maio - l'altro affondo dell'ex presidente del Consiglio - è partito rivoluzionario, è finito con Bruno Tabacci. Chi vota il Pd non può votare per Di ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) Matteolancia un attacco multiploLuigi Di. Il leader di Italia viva ha partecipato a Viareggio a Gli incontri del Principe e ha elencato punto per punto tutte le pecche del ministro degli Esteri: “Sento che qualcuno a sinistra propone di abolire i jet privati. Quei voli di stato su cui voi giornalisti mi avete massacrato ora li fa Di. Però il triplo di quelli che facevo io. L'air force, come lo chiamavate, ora lo usa Di. Che, dicono, è migliorato. Peggiorare era difficile. Però ora ci va Diche è diventato idolo di un certo mondo culturale…”. “Di- l'altro affondo dell'ex presidente del Consiglio - è partito rivoluzionario, è finito con Bruno Tabacci. Chi vota il Pd non può votare per Di ...

