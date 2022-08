Perché l’Ucraina sta distribuendo pillole allo iodio (Di domenica 28 agosto 2022) La guerra in Ucraina va ormai avanti da più di sei mesi e ogni giorno aumentano sempre più i timori della popolazione su quelle che potrebbero essere le nuove mosse dell’esercito russo. A far accrescere la tensione nel Paese, oltre agli attacchi missilistici che i nemici mettono in atto ogni giorno, c’è la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, caduta in mano ai militari del Cremlino. Il rischio di catastrofe nucleare è stato denunciato già nelle prime settimane di battaglia in Ucraina, ma gli ultimi giorni di conflitto armato vicino al complesso fanno temere il peggio. l’Ucraina è pronta a correre ai ripari e presto anche l’Onu farà visita alla centrale per cercare di capire quali potrebbero essere i rischi. Rischio nucleare a Zaporizhzhia, cosa succede Già dalle prime ore di conflitto armato a febbraio all’Ucraina si era sollevato un ... Leggi su quifinanza (Di domenica 28 agosto 2022) La guerra in Ucraina va ormai avanti da più di sei mesi e ogni giorno aumentano sempre più i timori della popolazione su quelle che potrebbero essere le nuove mosse dell’esercito russo. A far accrescere la tensione nel Paese, oltre agli attacchi missilistici che i nemici mettono in atto ogni giorno, c’è la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, caduta in mano ai militari del Cremlino. Il rischio di catastrofe nucleare è stato denunciato già nelle prime settimane di battaglia in Ucraina, ma gli ultimi giorni di conflitto armato vicino al complesso fanno temere il peggio.è pronta a correre ai ripari e presto anche l’Onu farà visita alla centrale per cercare di capire quali potrebbero essere i rischi. Rischio nucleare a Zaporizhzhia, cosa succede Già dalle prime ore di conflitto armato a febbraio alsi era sollevato un ...

