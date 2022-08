Pagelle Fiorentina Napoli: TOP e FLOP all’intervallo – VOTI (Di domenica 28 agosto 2022) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Fiorentina Napoli Le Pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Napoli, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Sottil FLOP: Kvaratskhelia VOTI Al termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Sottil: KvaratskheliaAl termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

PianetaMilan : Pagelle #MilanFiorentina Femminile: incubo #Mesjasz, #Bergamaschi non molla mai #ACMilan #Milan #SempreMilan… - PassioneMilan3 : Milan-Fiorentina 1-3: l’analisi del match e le pagelle rossonere @ACMilanInside_ #AcMilan #Milan #MilanFemminile… - 24Trends_Italia : 7. Vittoria Gassman - 10mille+ 8. Fiorentina-Napoli - 10mille+ 9. Ventotene - 10mille+ 10. Lazio-Inter pagelle - 10… - Msheed20 : RT @robymes: Leggo pagelle insufficienti ad Ikoné. Voi avete seri problemi. O non capite una fava di pallone. Penso entrambe. #TwenteFioren… - soccmagazine : Twente-Fiorentina 0-0, pagelle viola: cuore e ritorno in Europa! -