Modena vs Ternana 4-1: poker al Braglia (Di domenica 28 agosto 2022) Termina il match del Braglia alle ore 20.45 tra Modena vs Ternana 4-1. Cinque gol e spettacolo al Braglia, il Modena vince la prima della stagione. Modena vs Ternana 4-1: prima vittoria stagionale Il Modena di Tesser cala il poker e si sbarazza degli umbri. Troppi gli errori per le Fere: irriconoscibili. Cinque reti, varie occasioni e un gol annullato. I padroni chiudono il primo tempo in vantaggio di due gol realizzati da Diaw su penalty e da una deviazione di Capuano su calcio piazzato. Le Fere accorciano le distanze nella ripresa con Favilli al 50?, ma al 65? arriva il gol di Falcinelli a chiudere il match, nonostante le Fere fossero state tenute a galla dall'estremo difensore fino a quel momento.. Tremolada segna il ...

