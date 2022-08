Johann Wolfgang von Goethe | Nasceva il 28 agosto 1749 il preromantico d’olimpico equilibrio

(Di domenica 28 agosto 2022)vonfu uno dei grandi protagonisti del periodo che va dalla seconda metà del XVIII secolo fino alla prima metà del XIX. La sua poliedrica attività lo consegnò già ai contemporanei come una delle menti più brillanti del periodo. I suoi lavori infatti spaziano dalla letteratura alla poesia, passando per il teatro e la musica, la pittura e la filosofia. Aderì presto al movimento tedesco del XVIII secolo Sturm un Drang, motore del Romanticismo europeo. Seguendo la teoria seconda la quale tutte le grandi letterature dell’epoca seguissero una linea comune inventò la cosiddetta Weltliteratur, la letteratura mondiale, già teorizzata da molti intellettuali dell’epoca ma mai prima di quel momento testata. Tra i suoi lavori più famosi ricordiamo il poema drammatico Faust, un’opera monumentale ispirata alla celebre ...

- Santo Sant'Agostino Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1749Von Goethe Link Sponsorizzato 1907 Nino Taranto 1965 Shania Twain - Proverbio Ciò che si ha per natura, sino alla fossa dura - Accadde oggi 1850 viene rappresentata a Weimar, l'opera '...1749 -von Goethe: Nato a Francoforte sul Meno e morto a Weimar nel marzo del 1832, è stato un drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura ... Domenica 28 agosto: santo del giorno, compleanni, oroscopo