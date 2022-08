Gf Vip 7: Due Nuovi Vipponi Hanno Firmato! Ecco Chi Sono! (Di domenica 28 agosto 2022) Mancano tre settimane al debutto della settima edizione del Gf Vip 7 e cresce sempre più la curiosità intorno al cast dei concorrenti. Tra i Nuovi Vipponi, dovrebbero esserci anche due volti noti dello spettacolo. Uno è il papà di un ex gieffino, l’altra è un’attrice, showgirl e imprenditrice che in passato ha già partecipato alla versione Nip del reality. Entrambi avrebbero già firmato il contratto. Ma chi sono? Ecco i dettagli! Il ritorno di Carolina Marconi nella Casa di Cinecittà Manca sempre meno al via della settima edizione del Gf Vip e c’è ancora una sorta di alone di mistero intorno al cast dei concorrenti. Signorini vuole tenere sulle spine il pubblico del reality fino all’ultimo. L’unico nome confermato sino a questo momento è quello di Giovanni Ciacci. Per il resto, si tratta solo di supposizioni e indiscrezioni. Gli ultimi ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 28 agosto 2022) Mancano tre settimane al debutto della settima edizione del Gf Vip 7 e cresce sempre più la curiosità intorno al cast dei concorrenti. Tra i, dovrebbero esserci anche due volti noti dello spettacolo. Uno è il papà di un ex gieffino, l’altra è un’attrice, showgirl e imprenditrice che in passato ha già partecipato alla versione Nip del reality. Entrambi avrebbero già firmato il contratto. Ma chi sono?i dettagli! Il ritorno di Carolina Marconi nella Casa di Cinecittà Manca sempre meno al via della settima edizione del Gf Vip e c’è ancora una sorta di alone di mistero intorno al cast dei concorrenti. Signorini vuole tenere sulle spine il pubblico del reality fino all’ultimo. L’unico nome confermato sino a questo momento è quello di Giovanni Ciacci. Per il resto, si tratta solo di supposizioni e indiscrezioni. Gli ultimi ...

Sara74927299 : Al vip due ore ma soprattutto deve stare x forza due ma anche quattro giorni a settimana a Roma come farà a sta in… - infoitcultura : Giulia Salemi al Gf Vip 7? Due anni dopo torna con un ruolo inedito - callmealex_00 : @Anti_Harassers Pure io ed altre due ragazze che siamo nel gruppo! Solo la ragazza che viene con me ha il VIP - madd_maddalena : RT @361_magazine: Giulia Salemi torna al Grande Fratello Vip stavolta non come concorrente ma con un ruolo speciale. Ecco quale https://t.… - ManuCia0 : RT @GiusCandela: Uno o due anni e dovrà decidere se accettare Ballando con le Stelle o il Grande Fratello Vip. -