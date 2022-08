Energia: Salvini, 'propongo a leader armistizio, agire subito non c'è tempo' (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Chiedo di convocare un Cdm la prossima settimana e riunire il Parlamento ai primi di settembre. propongo ai leader delle forze politiche un armistizio. La politica si fermi, si riunisca e firmi un impegno". Così Matteo Salvini in una conferenza stampa a Coregliano Rossano. "Occorre agire subito, non c'è tempo. C'è chi dice 'aspettiamo dopo le elezioni'. Non si può fare. Aspettare un mese e mezzo è tardi e nel frattempo rischiamo una strage di aziende". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Chiedo di convocare un Cdm la prossima settimana e riunire il Parlamento ai primi di settembre.aidelle forze politiche un. La politica si fermi, si riunisca e firmi un impegno". Così Matteoin una conferenza stampa a Coregliano Rossano. "Occorre, non c'è. C'è chi dice 'aspettiamo dopo le elezioni'. Non si può fare. Aspettare un mese e mezzo è tardi e nel fratrischiamo una strage di aziende".

