(Di domenica 28 agosto 2022) Non si fermano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di, che hanno deciso – dopo gli innumerevoli furti in abitazione – di mettere a punto dei servizi preventivi e repressivi nelle ore notturne. Soprattutto a Lavinio. Grazie a questo, come hanno spiegato i militari, si sono registrate meno rapine. Ma non solo. Qualcuno è stato arrestato, altre persone sono state denunciate perché l’obiettivo è sempre lo stesso: controllare, ‘scovare’ i furbetti e riportare la legalità per far vivere i cittadini, quelli onesti e perbene, nella tranquillità. Un arresto adNel corso dei controlli un uomo italiano di 37 anni, dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato arrestato. Il motivo? È stato trovato in possesso di dosi di cocaina, hashish e marijuana. Ma aveva in case anche anche due munizioni di ...

CorriereCitta : Anzio, nasconde armi e droga in auto e in casa: arrestato 37enne -

CastelliNotizie.it

...nonla propria delusione per la sua candidatura come terzo nel collegio Lazio 1 - 02: 'Il listino blindato Le regole sicuramente si rispettano - dice all'Adnkronos il parlamentare di-...... invece nonla propria delusione per la sua candidatura come terzo nel collegio Lazio 1 " 02: "Il listino blindato Le regole sicuramente si rispettano " dice il parlamentare di" ma c'... Anzio, uova di tartaruga marina pronte alla schiusa. Guardie Zoofile in sorveglianza Non si fermano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Anzio, che hanno deciso – dopo gli innumerevoli furti in abitazione – di mettere a punto dei servizi preventivi e repressivi nelle ore not ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...