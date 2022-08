Anna Petrova, la startupper ucraina che insegna alle rifugiate a fare business: "la chiave per sopravvivere è l'imprenditoria" (Di domenica 28 agosto 2022) Fuggita dall'invasione russa, ha avviato in Danimarca WeStart, programma per insegnare alle profughe a iniziare un'attività, che ora vuole esportare anche in Italia Leggi su repubblica (Di domenica 28 agosto 2022) Fuggita dall'invasione russa, ha avviato in Danimarca WeStart, programma perreprofughe a iniziare un'attività, che ora vuole esportare anche in Italia

SonoLaChioda : Anna Petrova, la startupper ucraina che insegna alle rifugiate a fare business: 'la chiave per sopravvivere è l'imp… - Miki_2313 : RT @LaStampa: Anna Petrova, la startupper ucraina che insegna alle rifugiate a fare business: 'la chiave per sopravvivere è l'imprenditoria… - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Anna Petrova, la startupper ucraina che insegna alle rifugiate a fare business: 'la chiave per sopravvivere è l'imprenditoria… - Biber0n1 : RT @LaStampa: Anna Petrova, la startupper ucraina che insegna alle rifugiate a fare business: 'la chiave per sopravvivere è l'imprenditoria… - green_milano : RT @ITItalianTech: Anna Petrova, la startupper ucraina che insegna alle rifugiate a fare business: 'la chiave per sopravvivere è l'imprendi… -