World Challenge Cup, la Raffaeli domina a Cluj. Domani le finali (Di sabato 27 agosto 2022) Sofia Raffaeli domina a Cluj Napoca. In Romania, dove si è concluso l'All Around della World Challenge Cup di ginnastica ritmica, l'atleta allenata da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova ha ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 agosto 2022) SofiaNapoca. In Romania, dove si è concluso l'All Around dellaCup di ginnastica ritmica, l'atleta allenata da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova ha ...

ItaliaTeam_it : ?????????? ?????? ???? ????????! ?? Nell'All Around della World Challenge Cup in corso a Cluj Napoca il ?????????????? di Sofia Raffaeli… - ilmetropolitan : RT @ItaliaTeam_it: ?????????? ?????? ???? ????????! ?? Nell'All Around della World Challenge Cup in corso a Cluj Napoca il ?????????????? di Sofia Raffaeli. ??… - Crez98 : RT @ItaliaTeam_it: ?????????? ?????? ???? ????????! ?? Nell'All Around della World Challenge Cup in corso a Cluj Napoca il ?????????????? di Sofia Raffaeli. ??… - salvatoreluciat : RT @ItaliaTeam_it: ?????????? ?????? ???? ????????! ?? Nell'All Around della World Challenge Cup in corso a Cluj Napoca il ?????????????? di Sofia Raffaeli. ??… - cheansiadivitaa : RT @ItaliaTeam_it: ?????????? ?????? ???? ????????! ?? Nell'All Around della World Challenge Cup in corso a Cluj Napoca il ?????????????? di Sofia Raffaeli. ??… -