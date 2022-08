Ultime Notizie – Elezioni 2022, Salvini: “Felice di concorrere per fare il premier” (Di sabato 27 agosto 2022) “La partita finisce quando l’arbitro fischia…”. Lo ha detto Matteo Salvini ospite della kermesse di ‘Affariitaliani’ a Ceglie Messapica. “Ancora nulla è deciso, mi sembra prematuro parlarne. Siccome sono un inguaribile ottimista, penso che la Lega possa diventare il primo partito e dal 26 settembre Mattarella farà quello che riterrà opportuno. E sono Felice di concorrere per il mestiere più bello del mondo, ovvero il presidente del Consiglio di questo straordinario Paese”. “Sarebbe giusto che il centrodestra prima del voto offrisse agli italiani i nomi di due o tre ministri: il ministro degli Esteri, dell’Economia e della Giustizia. I nomi non li dico, se no li rovinerei… Non è un mistero, però, che per me da italiano, non da segretario della Lega, avere una Giulia Bongiorno come ministro della Giustizia sarebbe una garanzia”. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022) “La partita finisce quando l’arbitro fischia…”. Lo ha detto Matteoospite della kermesse di ‘Affariitaliani’ a Ceglie Messapica. “Ancora nulla è deciso, mi sembra prematuro parlarne. Siccome sono un inguaribile ottimista, penso che la Lega possa diventare il primo partito e dal 26 settembre Mattarella farà quello che riterrà opportuno. E sonodiper il mestiere più bello del mondo, ovvero il presidente del Consiglio di questo straordinario Paese”. “Sarebbe giusto che il centrodestra prima del voto offrisse agli italiani i nomi di due o tre ministri: il ministro degli Esteri, dell’Economia e della Giustizia. I nomi non li dico, se no li rovinerei… Non è un mistero, però, che per me da italiano, non da segretario della Lega, avere una Giulia Bongiorno come ministro della Giustizia sarebbe una garanzia”. ...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - sole24ore : ?? #Medvedev, il #gas all’#Europa continuerà se non saremo messi alle strette: - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 21.805 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 80. Il tasso scende al 13,8%… - junews24com : Highlights e Gol Juve Roma: le immagini del match dello Stadium - VIDEO - - MCPievatolo : RT @sole24ore: ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero problemi. M… -