ten Hag: «Non posso dire che Ronaldo resterà sicuramente»

Dopo la vittoria sul Southampton, il tecnico del Manchester United, ten Hag, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. "Siamo ovviamente molto contenti del risultato, del gol e delle chance create. Ma mi auguro che avremo un maggior controllo negli ultimi 30 minuti di gara. Prima dell'intervallo, abbiamo avuto tre occasioni in una sola azione, per cui ero soddisfatto. Credo che i ragazzi abbiano imparato qualcosa, una chiara lezione contro il Brentford. Siamo ancora ad inizio anno, e bisogna entrare nella stagione, combattendo". Ha parlato anche di Ronaldo: "Non posso dire che Ronaldo resterà sicuramente. Non manca molto alla fine del mercato, ma saremo vigili fino all'ultimo secondo in base a quello che accadrà". Sul mercato in entrata: "Non so se faremo qualcosa prima della fine del mercato".

