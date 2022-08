Spezia-Sassuolo: le probabili formazioni, dove vederla in tv (Di sabato 27 agosto 2022) Spezia-Sassuolo (sabato 27 agosto alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la terza giornata di campionato in Serie... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022)(sabato 27 agosto alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la terza giornata di campionato in Serie...

CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Incroci #SerieA-#ChampionsLeague #Napoli Lazio-Liverpool-Spezia-Rangers-Milan Torino-Ajax-Cremonese-Ajax-Bologna Roma-R… - claudioruss : Incroci #SerieA-#ChampionsLeague #Napoli Lazio-Liverpool-Spezia-Rangers-Milan Torino-Ajax-Cremonese-Ajax-Bologna… - H6CE_ : Gironi #UCL e incroci A #UCL #Napoli (maiuscolo TRASFERTA) 3-18 Settembre LAZIO/Liverpool/Spezia/RANGERS/MILAN 1-… - _duffymorgan : Today in the Serie A 5:30pm Cremonese v Torino Juventus v AS Roma 7:45pm AC Milan v Bologna Spezia v Sassuolo #SerieA - serieB123 : Dove vedere Juventus-Roma, Milan-Bologna, Cremonese-Torino e Spezia-Sassuolo di serie A -