(Di sabato 27 agosto 2022) Il distretto del tessile deluso da Pd e 5S spera in Renzi e Berlusconi. «Qui la gente muore di lavoro, ma i partiti ci hanno abbandonato»

La Stampa

Il seminterrato è pieno di vecchi giochi, ognuno con qualche pezzo mancante. Al piano ...gli uomini escono di casa armati fino ai denti con attrezzature per la manutenzione del, ......dai frati vallombrosani e dedicata a San Salvi accoglie con un fresco giardino il cuiè ... Capsule del tempo che custodiscono grammatiche e linguaggi, uno stimolo alla riflessione più ... Prato, i dimenticati dalla politica Da dove ripartire Sicuramente dalla prima, storica promozione in Serie A1 femminile conquistata da Chiara Colantoni, Ioana Cristina Corburean e Chiara Rensi, per un’avventura a cui parteciperà anche ...Il professor Pagnotta: "Mi auguro ci siano ancora dei margini perché il locale possa riaprire nel più breve tempo possibile. Il centro ...