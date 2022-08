Orario Italia volley in tv: su che canale la partita col Canada, programma in chiaro, streaming Mondiali (Di sabato 27 agosto 2022) Comincia oggi il Mondiale di pallavolo maschile 2022 per la Nazionale Italiana guidata dal Commissario Tecnico Fefè De Giorgi: nel dettaglio, gli azzurri saranno protagonisti del match delle 21:15 contro il Canada alla Stozice Arena di Lubiana, in Slovenia. Con ogni probabilità potremo assistere a un match equilibrato, che si presenta in ogni caso non privo di insidie per gli azzurri, anzi: la formazione canadese sa come impensierire gli avversari, e sarà lo stesso questa sera per la Nazionale Italiana (che, va detto, parte favorita). I verdetti però arriveranno direttamente in serata, al termine dell’incontro che metterà a disposizione i primi tre punti nel girone del quale fanno parte anche Cina e Turchia. Sarà possibile assistere al match in diretta e in chiaro su Rai2 (compreso il servizio ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Comincia oggi il Mondiale di pallavolo maschile 2022 per la Nazionalena guidata dal Commissario Tecnico Fefè De Giorgi: nel dettaglio, gli azzurri saranno protagonisti del match delle 21:15 contro ilalla Stozice Arena di Lubiana, in Slovenia. Con ogni probabilità potremo assistere a un match equilibrato, che si presenta in ogni caso non privo di insidie per gli azzurri, anzi: la formazione canadese sa come impensierire gli avversari, e sarà lo stesso questa sera per la Nazionalena (che, va detto, parte favorita). I verdetti però arriveranno direttamente in serata, al termine dell’incontro che metterà a disposizione i primi tre punti nel girone del quale fanno parte anche Cina e Turchia. Sarà possibile assistere al match in diretta e insu Rai2 (compreso il servizio ...

