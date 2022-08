LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Vine allunga sulla salita finale, il gruppo accelera (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 17.34 Perde di nuovo le ruote Yates. Joao Almeida si è riportato su Hindley con una delle sue solite rimonte! 17.33 FLAMME ROUGE! ULTIMO KM! 17.32 Yates si è riportato sui migliori. Alle loro spalle un gruppetto di inseguitori con Hindley, O’Connor e Ayuso. 17.31 Soler è rimasto da solo all’inseguimento di Jay Vine. Lo spagnolo ha 25” da recuperare. Entrambi sono a caccia della seconda vittoria in questa Vuelta. 17.30 SI È FORMATO UN QUARTETTO DI LUSSO! Evenepoel, Roglic, Mas e Rodriguez hanno staccato tutti gli altri! Simon Yates è distante pochi metri! 17.29 Le immagini tornano con Jay Vine ancora in testa da solo! Appena possibile vi aggiorneremo sulla situazione tra i ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.34 Perde di nuovo le ruote Yates. Joao Almeida si è riportato su Hindley con una delle sue solite rimonte! 17.33 FLAMME ROUGE! ULTIMO KM! 17.32 Yates si è riportato sui migliori. Alle loro spalle un gruppetto di inseguitori con Hindley, O’Connor e Ayuso. 17.31 Soler è rimasto da solo all’inseguimento di Jay. Lo spagnolo ha 25” da recuperare. Entrambi sono a caccia della seconda vittoria in questa. 17.30 SI È FORMATO UN QUARTETTO DI LUSSO! Evenepoel, Roglic, Mas e Rodriguez hanno staccato tutti gli altri! Simon Yates è distante pochi metri! 17.29 Le immagini tornano con Jayancora in testa da solo! Appena possibile vi aggiorneremosituazione tra i ...

