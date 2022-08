L’incredibile difesa del Southampton all’ultimo respiro mantiene la partita senza reti (Di sabato 27 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Il Southampton è alla pari con il Manchester United all’intervallo al St. Mary’s con la partita sullo 0-0. Sono stati i primi 45 minuti abbastanza equilibrati con i Saints che hanno appena superato il club di Manchester in termini di buone occasioni create. Entrambe le squadre hanno avuto buone occasioni per sbloccare il risultato, con il migliore dei padroni di casa arrivato dal difensore centrale, Armel Bella-Kotchap, che ha messo la palla oltre la traversa da distanza ravvicinata. Per quanto riguarda il Man United, la loro migliore occasione è arrivata in una corsa alla porta, in cui il Southampton ha difeso in modo impeccabile e coraggioso per mantenere il livello del gioco. La possibilità, che può essere vista di seguito, mostra Kyle Walker-Peters, Gavin Bazunu e Bella-Kotchap che gettano ... Leggi su justcalcio (Di sabato 27 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Ilè alla pari con il Manchester United all’intervallo al St. Mary’s con lasullo 0-0. Sono stati i primi 45 minuti abbastanza equilibrati con i Saints che hanno appena superato il club di Manchester in termini di buone occasioni create. Entrambe le squadre hanno avuto buone occasioni per sbloccare il risultato, con il migliore dei padroni di casa arrivato dal difensore centrale, Armel Bella-Kotchap, che ha messo la palla oltre la traversa da distanza ravvicinata. Per quanto riguarda il Man United, la loro migliore occasione è arrivata in una corsa alla porta, in cui ilha difeso in modo impeccabile e coraggioso per mantenere il livello del gioco. La possibilità, che può essere vista di seguito, mostra Kyle Walker-Peters, Gavin Bazunu e Bella-Kotchap che gettano ...

