Libero: se è vero lo scambio Osimhen-Ronaldo, Adl merita la menzione per un mercato perfetto

Se l'affare United-Napoli, con l'offerta di scambio di Osimhen più 100 milioni e Ronaldo fosse vera, il presidente De Laurentiis meriterebbe un applauso per un mercato coraggioso e perfetto. Sarebbe qualcosa di irrinunciabile, un affare troppo ghiotto. Lo scrive, su Libero, Claudio Savelli. "Infine il Napoli sembra scansare la suggestione Cristiano Ronaldo: fosse vera l'offerta di scambio con Osimhen più oltre 100 milioni con l'ingaggio pagato dallo United, sarebbe irrinunciabile. O non è reale o De Laurentiis merita l'ennesima menzione per un mercato coraggioso e perfetto".

