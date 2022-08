Lazio Inter da copia e incolla: Inzaghi fallisce il primo esame (Di sabato 27 agosto 2022) Lazio Inter era il primo snodo stagionale della Serie A: i nerazzurri di Inzaghi falliscono esattamente come l’anno passato Se avete quella particolare sensazione di dejà-vu dopo Lazio Inter, beh, non siete gli unici. Tre a uno lo scorso ottobre e di nuovo tre a uno nella notte estiva dell’Olimpico, laddove i nerazzurri sono affondati in maniera sinistramente simile al passato. esame completamente fallito da Simone Inzaghi e dai suoi ragazzi, con ancora il tecnico sul banco degli imputati per sostituzioni che hanno depotenziato invece che rafforzare. Esatto opposto di quanto fatto da Maurizio Sarri, che con i cambi ha sostanzialmente vinto il match. Ma in realtà lo aveva meritato già ben prima del quarto d’ora finale, perché i biancocelesti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022)era ilsnodo stagionale della Serie A: i nerazzurri difalliscono esattamente come l’anno passato Se avete quella particolare sensazione di dejà-vu dopo, beh, non siete gli unici. Tre a uno lo scorso ottobre e di nuovo tre a uno nella notte estiva dell’Olimpico, laddove i nerazzurri sono affondati in maniera sinistramente simile al passato.completamente fallito da Simonee dai suoi ragazzi, con ancora il tecnico sul banco degli imputati per sostituzioni che hanno depotenziato invece che rafforzare. Esatto opposto di quanto fatto da Maurizio Sarri, che con i cambi ha sostanzialmente vinto il match. Ma in realtà lo aveva meritato già ben prima del quarto d’ora finale, perché i biancocelesti ...

