Juve, Matuidi: «Di Maria è un calciatore speciale»

Le parole di Blaise Matuidi sul nuovo acquisto della Juve, Angel Di Maria: «Ha dimostrato per l'ennesima volta che la Juve è sempre la Juve»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Blaise Matuidi commenta l'arrivo di Di Maria alla Juve. Di seguito le parole del francese.

«L'acquisto di Angel, con cui ho giocato al Psg, mi ha dimostrato per l'ennesima volta che la Juve è sempre la Juve. Di Maria è speciale. Con Paredes non ho mai giocato, ma può essere un innesto di qualità».

