Femminicidio di Bologna, ecco come è morta Alessandra Matteuzzi (Di sabato 27 agosto 2022) . Resi noti i primi esiti dell'autopsia sul corpo della donna Gli esiti dell'autopsia sul corpo di Alessandra Matteuzzi hanno indicato chiaramente le cause del decesso. Secondo il medico legale la donna, uccisa dal suo ex a Bologna, non avrebbe avuto scampo. L'autopsia ha rilevato numerose fratture al viso e segni evidenti di pestaggio, che hanno provocato un'emorragia cerebrale. Nessuna ferita è stata rilevata alle mani, probabilmente Alessandra non è riuscita a reagire all'aggressione. Le ultime indiscrezioni sull'aggressione dicono che la vittima è stata colpita con un martello e da ripetuti calci e pugni al viso. Nonostante fosse priva di sensi, l'aggressore – scrive Repubblica – "l'ha trascinata sotto il portico del condominio di via dell'Arcoveggio, dove la donna viveva, e le ha scaraventato addosso una panchina ...

Agenzia_Ansa : La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto all'Ispettorato di 'svolgere con urgenza accertamenti' in m… - tunedinmegillie : RT @andlucatello: Segnalo il commento sulla donna ammazzata a martellate a Bologna da parte del direttore della Croce bianca E.R. Colpa de… - EleciaoEle : Se ti uccide l'uomo che hai denunciato per stalking mesi prima, gli assassini sono più di uno. #femminicidio #Bologna #AlessandraMatteuzzi - 361_magazine : Femminicidio di Bologna, ecco come è morta Alessandra Matteuzzi - b0rahae77 : RT @andlucatello: Segnalo il commento sulla donna ammazzata a martellate a Bologna da parte del direttore della Croce bianca E.R. Colpa de… -