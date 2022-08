Come uccidono i fulmini e come mettersi al riparo (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Qual è il grido più frequentemente associato allo scoppiare di un temporale? "I panni!", seguito dal correre precipitoso verso la terrazza o il balcone dove la biancheria è stesa ad asciugare. Ecco: questa è un'attività pericolosa quanto essere sorpresi da un temporale nel mezzo di una gita in bicicletta. La morte di Alberto Balocco, colpito da un fulmine mentre era in mountain bike con un amico, ha riportato sulle pagine di cronaca un fenomeno che per la verità è meno diffuso di quanto si pensi. Negli ultimi anni, come riporta centro Meteo, le mnorti per fulnini si sono ridotte, anche se resta la seconda causa per eventi atmosferici dopo le piene improvvise e le alluvioni. Al dato curioso per cui gli uomini sono colpiti quattro volte più che le donne (forse riconducibile alle proprietà elettriche del testosterone, ma più probabilmente ... Leggi su agi (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Qual è il grido più frequentemente associato allo scoppiare di un temporale? "I panni!", seguito dal correre precipitoso verso la terrazza o il balcone dove la biancheria è stesa ad asciugare. Ecco: questa è un'attività pericolosa quanto essere sorpresi da un temporale nel mezzo di una gita in bicicletta. La morte di Alberto Balocco, colpito da un fulmine mentre era in mountain bike con un amico, ha riportato sulle pagine di cronaca un fenomeno che per la verità è meno diffuso di quanto si pensi. Negli ultimi anni,riporta centro Meteo, le mnorti per fulnini si sono ridotte, anche se resta la seconda causa per eventi atmosferici dopo le piene improvvise e le alluvioni. Al dato curioso per cui gli uomini sono colpiti quattro volte più che le donne (forse riconducibile alle proprietà elettriche del testosterone, ma più probabilmente ...

