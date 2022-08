Chi è Jay Vine, l’australiano che ha già vinto due tappe di alta montagna alla Vuelta (Di sabato 27 agosto 2022) Non c’è dubbio su cui sinora il grande volto a sorpresa di questa Vuelta a Espana 2022. Due successi su altrettanti arrivi in salita, uno attaccando dal gruppo dei migliori, uno andando in fuga, Jay Vine si è preso di forza il palcoscenico della corsa iberica. l’australiano in forza alla Alpecin-Deceunick non è di certo tra i nomi più noti al grande pubblico delle due ruote, ma queste prestazioni straordinarie non vengono certo dal nulla. La sua storia però non è quella del predestinato bensì di uno che è arrivato alla ribalta con vie del tutto alternative a quelle tradizionali. La sua carriera inizia molto tardi rispetto a molto dei suoi colleghi, con il primo contratto che arriva nel 2019, a 23 anni già compiuti. A dargli fiducia una squadra continental australiana, la Nero ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Non c’è dubbio su cui sinora il grande volto a sorpresa di questaa Espana 2022. Due successi su altrettanti arrivi in salita, uno attaccando dal gruppo dei migliori, uno andando in fuga, Jaysi è preso di forza il palcoscenico della corsa iberica.in forzaAlpecin-Deceunick non è di certo tra i nomi più noti al grande pubblico delle due ruote, ma queste prestazioni straordinarie non vengono certo dal nulla. La sua storia però non è quella del predestinato bensì di uno che è arrivatoribcon vie del tutto alternative a quelle tradizionali. La sua carriera inizia molto tardi rispetto a molto dei suoi colleghi, con il primo contratto che arriva nel 2019, a 23 anni già compiuti. A dargli fiducia una squadra continental australiana, la Nero ...

MMoretti24 : @LucaSaugo Tra Storer e Vine chi vedi meglio in prospettiva? Perché l'australiano della Alpecin mi pare stia riperc… - ablibero : RT @Lorenzo62752880: Ci sono scienziati come Jay Bhattacharya (Stanford) e Martin Kulldorff (Harvard) che sono sempre stati contro divieti… - fullsunyun : se penso ai tempi trascorsi in quel appartamento a roma con le mie coinquiline mi viene da ridere. ero UGUALE a Jay… - TommyBrain : RT @Lorenzo62752880: Ci sono scienziati come Jay Bhattacharya (Stanford) e Martin Kulldorff (Harvard) che sono sempre stati contro divieti… - fairyjiminw : devo dire una cosa. enhypen. non so chi sia il mio bias. ho iniziato con jake. sto sotto a niki di brutto e non pos… -