Canoa slalom | Coppa del Mondo Pau 2022 | nel kayak Stefanie Horn è ottava

(Di sabato 27 agosto 2022) Proseguono per lale ultime fatiche del circuito didel: a Pau, in Francia, si soni disputate oggi, sabato 27 agosto, le finali deldell’ultima tappa prima delle Finali, con l’ottavo posto die l’eliminazione in semifinale di Giovanni De Gennaro e Marcello Beda. Nelfemminile la campionessa europea(Marina Militare) si classificain 116.90 (percorso netto). Quarta vittoria in quattro tappe per l’australiana Jessica Fox, prima in 108.20 nonostante due penalità davanti alla polacca Natalia Pacierpnik, seconda in 110.00 (+1.80, percorso netto), ed alla ceca Tereza Fiserova, terza in 110.63 (+2.43, percorso netto). Nel ...