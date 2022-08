Bianca Atzei | le ha fatto ‘le corna’ | i fan rimangono senza parole

Leggi su curiosauro

(Di sabato 27 agosto 2022)ha condiviso un episodio alquanto bizzarro che le è capitato alcuni giorni fa. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Quello che è capitato aè a dir poco incredibile e proprio per questo motivo l’attrice ha deciso di condividerlo sui social, scatenando lo stupore dei fan. Foto da @Quella diè certamente una delle voci femminili più riconoscibili del panorama italiano, grazie al suo celebre graffiato e al suo tono dolce e grintoso. Per non parlare della sua bellezza mediterranea, che ha conquistato il cuore di mezza Italia. Una carriera la sua cominciata in giovane età ma all’età di 35 anni già piena di successi e traguardi memorabili. Negli ultimi giorni però l’artista di origine sarda è salita alla cronaca per una situazione ...