Speranza: "Dove c'è un problema sanitario ce n'è uno sociale" (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) - "Nel nostro Paese la questione sanitaria e quella sociale sono state divise sul piano amministrativo, la dimensione sociale è stata sconnessa dalla dimensione da quella sanitaria. Sono questioni che si possono dividere sul piano burocratico ma nella vita delle persone sono due elementi connessi: Dove c'è un problema sanitario c'è sempre un problema sociale. Penso che anche l'esperienza di San Patrignano dimostri questo importante nesso". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in videocollegamento, al convegno "Percorsi di cura nelle dipendenze da sostanze in Usa e in Italia", in programma oggi presso la comunità di recupero dalle dipendenze in provincia di Rimini. Per Speranza, "è il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) - "Nel nostro Paese la questione sanitaria e quellasono state divise sul piano amministrativo, la dimensioneè stata sconnessa dalla dimensione da quella sanitaria. Sono questioni che si possono dividere sul piano burocratico ma nella vita delle persone sono due elementi connessi:c'è unc'è sempre un. Penso che anche l'esperienza di San Patrignano dimostri questo importante nesso". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, in videocollegamento, al convegno "Percorsi di cura nelle dipendenze da sostanze in Usa e in Italia", in programma oggi presso la comunità di recupero dalle dipendenze in provincia di Rimini. Per, "è il ...

