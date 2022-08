Scappa dal negozio con una borsa di oltre 2mila euro: arrestato peruviano (Di venerdì 26 agosto 2022) Non si ferma, purtroppo, la scia di furti nella Capitale. Aveva rubato una borsa all’interno di una boutique, dopodiché — sperando di passarla liscia — stava provando a Scappare in tutta velocità ma qualcosa non è andato come sperava ed il malvivente è stato assicurato alla giustizia. Leggi anche: Roma, tentato furto al Maury’s: nei guai 30enne rumeno Tentato furto in via del Tritone: i fatti Ad intervenire per fermare il ladro — un 29enne di origini peruviane — sono stati i militari del comando di piazza Venezia durante uno specifico servizio di controllo volto proprio ad arginare simili reati. L’uomo è stato ‘beccato’ dai Carabinieri mentre stava tentando di allontanarsi velocemente da un grande magazzino di via del Tritone, portando sotto braccio la borsa di una nota griffe. Un lauto colpo se fosse andato a segno in quanto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) Non si ferma, purtroppo, la scia di furti nella Capitale. Aveva rubato unaall’interno di una boutique, dopodiché — sperando di passarla liscia — stava provando are in tutta velocità ma qualcosa non è andato come sperava ed il malvivente è stato assicurato alla giustizia. Leggi anche: Roma, tentato furto al Maury’s: nei guai 30enne rumeno Tentato furto in via del Tritone: i fatti Ad intervenire per fermare il ladro — un 29enne di origini peruviane — sono stati i militari del comando di piazza Venezia durante uno specifico servizio di controllo volto proprio ad arginare simili reati. L’uomo è stato ‘beccato’ dai Carabinieri mentre stava tentando di allontanarsi velocemente da un grande magazzino di via del Tritone, portando sotto braccio ladi una nota griffe. Un lauto colpo se fosse andato a segno in quanto il ...

enpaonlus : Elefante terrorizzato scappa dal circo dopo il temporale e finisce sulla Statale - Ancora siamo a questo punto! Anc… - Gherard53721476 : @rita42865249 @chluigi64 @stanzaselvaggia La licenza è rilasciata dal Comune per fare un servizio pubblico, non è d… - CorriereCitta : Scappa dal negozio con una borsa di oltre 2mila euro: arrestato peruviano - donatodinovi : RT @horowitzvla: Il #draghi, che gli infami di #arabiaviva, ci avevano venduto come leader in Europa, prima ha approvato le sanzioni alla #… - ricciottil : RT @horowitzvla: Il #draghi, che gli infami di #arabiaviva, ci avevano venduto come leader in Europa, prima ha approvato le sanzioni alla #… -