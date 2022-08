Roma, Schira: “Camara molto vicino ai Giallorossi” (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma Camara- Allenamento intenso per la Roma alla vigilia della gara, in programma domani alle ore 18:30, contro la Juventus. L’infortunio di Gini Wijnaldum, che lo terrà ai box per circa 3 mesi, ha costretto Tiago Pinto nel ritornare più attivo che mai sul mercato, in mediana. Tanti obiettivi per i Giallorossi, interesse per Frattesi ma il Sassuolo non vuole più cedere i propri gioiellini. Allan, profilo sondato nelle ultime serate, percepisce un ingaggio troppo oneroso per le casse del club Capitolino. Nelle ultime ore, però, sembra che la Roma sia molto vicino ad un colpo molto interessante. Sarà definito nelle prossime ore, come riferito da Nico Schira, l’acquisto di Mady Camara dall’Olympiacos. L’approdo nella ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 26 agosto 2022)- Allenamento intenso per laalla vigilia della gara, in programma domani alle ore 18:30, contro la Juventus. L’infortunio di Gini Wijnaldum, che lo terrà ai box per circa 3 mesi, ha costretto Tiago Pinto nel ritornare più attivo che mai sul mercato, in mediana. Tanti obiettivi per i, interesse per Frattesi ma il Sassuolo non vuole più cedere i propri gioiellini. Allan, profilo sondato nelle ultime serate, percepisce un ingaggio troppo oneroso per le casse del club Capitolino. Nelle ultime ore, però, sembra che lasiaad un colpointeressante. Sarà definito nelle prossime ore, come riferito da Nico, l’acquisto di Madydall’Olympiacos. L’approdo nella ...

