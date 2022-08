Qualificazioni US Open 2022, Maestrelli-Borges interrotta per pioggia (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ stata interrotta per pioggia la sfida tra Francesco Maestrelli e Nuno Borges, valida per il turno decisivo delle Qualificazioni degli US Open 2022. Si è infatti abbattuto un violento acquazzone su New York, all’incirca verso le 19:15, ed è stato necessario interrompere il gioco su tutti i campi. Ciò vuol dire che l’intero programma odierno finirà per slittare. Rimanete sintonizzati su Sportface per tutti gli aggiornamenti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ stataperla sfida tra Francescoe Nuno, valida per il turno decisivo delledegli US. Si è infatti abbattuto un violento acquazzone su New York, all’incirca verso le 19:15, ed è stato necessario interrompere il gioco su tutti i campi. Ciò vuol dire che l’intero programma odierno finirà per slittare. Rimanete sintonizzati su Sportface per tutti gli aggiornamenti. SportFace.

