Paolo_Versa1 : RT @Gazzetta_it: Psg, Galtier gela la Juve: 'Paredes nulla di fatto, domenica col Monaco ci conto' #calciomercato - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: PSG - Galtier: 'Keylor Navas è un nostro giocatore, sarà convocato così come Paredes' - Gazzetta_it : Psg, Galtier gela la Juve: 'Paredes nulla di fatto, domenica col Monaco ci conto' #calciomercato - sscalcionapoli1 : PSG, Galtier: “Ad oggi Navas è un nostro giocatore e sarà convocato” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Galtier: 'Keylor Navas è un nostro giocatore, sarà convocato così come Paredes' -

...di previgilia del, arriva la doccia fredda per i tifosi della Juventus. A ridimensionare gli indizi sull'arrivo imminente di Paredes a Torino, è lo stesso allenatore parigino Christophe......Non so" Tuttavia l'operazione non si è ancora concretizzata del tutto e l'allenatore, ora ... 'Paredes ad oggi è un giocatore del, so che ci sono stati degli scambi con Juve ma al momento è ...so che ci sono stati degli scambi con Juve ma al momento è un giocatore del PSG e vedremo alla fine del mercato. Come Keylor Navas. Entrambi saranno convocati per il Monaco. Su Skriniar non ho ...L'allenatore dei parigini anticipa la convocazione dell'argentino in trattativa con la Signora: "Sono al corrente del dialogo con la Juve ma è ancora un nostro giocatore, per me è disponibile" ...