Pallavolo e covid, Cina in campo con mascherine (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Partita di Pallavolo con Ffp2 indossata. Così ha giocato alla Coppa d'Asia, nelle Filippine, la nazionale femminile cinese. Sotto i riflettori è finita una partita con l'Iran. Cinesi con le mascherine N95 contro iraniane con l'hijab. Le foto delle atlete, ricostruisce la Bbc, hanno subito iniziato a circolare sul web ed è esplosa la polemica sul social cinese Weibo: la salute delle giocatrici cinesi sacrificata in nome della strategia Zero-covid del gigante asiatico. Poi, dopo una 'falsa partenza', nel secondo set le atlete si sono tolte le mascherine. E alla fine hanno vinto. E presto sono arrivate le scuse della Federazione cinese di Pallavolo, che ha parlato di una decisione da attribuire alla "mancanza di esperienza".

