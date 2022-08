Ostia, furto di grondaie all’asilo Le Pratoline. Interviene il X Municipio (Di venerdì 26 agosto 2022) Ostia – “Il furto delle grondaie in rame sottratte nei giorni scorsi da ignoti dal tetto dell’asilo nido Pratoline di via Maierano al Centro Giano è un fatto gravissimo anche perché avvenuto a pochi giorni dalla riapertura di settembre”. Lo affermano l’Assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio Guglielmo Calcerano ed il Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo. “A seguito dell’informativa a mezzo stampa e delle segnalazioni dei cittadini e del comitato di quartiere di Centro Giano – continuano Calcerano e Di Matteo – con gli uffici tecnici ci siamo subito attivati. È stato effettuato un sopralluogo da parte della ditta incaricata della manutenzione edilizia insieme al personale della Direzione Tecnica del Municipio così da stabilire gli interventi da effettuare con un ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022)– “Ildellein rame sottratte nei giorni scorsi da ignoti dal tetto dell’asilo nidodi via Maierano al Centro Giano è un fatto gravissimo anche perché avvenuto a pochi giorni dalla riapertura di settembre”. Lo affermano l’Assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio Guglielmo Calcerano ed il Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo. “A seguito dell’informativa a mezzo stampa e delle segnalazioni dei cittadini e del comitato di quartiere di Centro Giano – continuano Calcerano e Di Matteo – con gli uffici tecnici ci siamo subito attivati. È stato effettuato un sopralluogo da parte della ditta incaricata della manutenzione edilizia insieme al personale della Direzione Tecnica delcosì da stabilire gli interventi da effettuare con un ...

canaledieci : Ostia, tentato furto allo stabilimento “La Casetta”: ladri in fuga grazie ai testimoni - ParliamoDiNews : Ostia, furto nella notte in una tabaccheria chiusa per ferie: ladri catturati dalle telecamere #ladri #tabaccheria… -