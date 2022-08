Milan | occhi e milioni solo su Onana

(Di venerdì 26 agosto 2022)O - Prove tecniche di rinnovo, col tasto dell'acceleratore premuto per arrivare a una firma in tempi brevi. C'è Sandro Tonali , capitano del futuroista, ad animare idealmente il traffico ...

Giorgio70677848 : @mirkonicolino Io sono antiberlusconiano e quindi antimilanista di conseguenza...ma il Milan di Sacchi dal dicembre… - Gabgar71 : @il__johnny Quel Milan era cosi forte che vinceva ad occhi chiusi - lccatt : RT @FraPol19: Già mi vedo Beppone Mafiotta che ora dopo il derby si mette bello comodo Inter Viktoria Plzen e a noi ci piazza un bel Chelse… - squirtlemilan : RT @FraPol19: Già mi vedo Beppone Mafiotta che ora dopo il derby si mette bello comodo Inter Viktoria Plzen e a noi ci piazza un bel Chelse… - ChryTheking : RT @FraPol19: Già mi vedo Beppone Mafiotta che ora dopo il derby si mette bello comodo Inter Viktoria Plzen e a noi ci piazza un bel Chelse… -

TuttoCalcioNews

L'incontro di ieri a Casatra la società e l'agente Beppe Riso va nella direzione di un'intesa. Al terzo anno, Tonali studia da bandiera di una squadra che lui stesso - col salto di qualità ...Sul croato e su quest'ultimo ilaveva anche posato gli. IL CAMMINO - RB Salisburgo qualificato alla Champions dopo aver vinto il titolo di campione d'Austria, per la 16esima volta e la ... Calciomercato Milan: occhi su Sambi Lokonga dell’Arsenal MILANO - Prove tecniche di rinnovo, col tasto dell’acceleratore premuto per arrivare a una firma in tempi brevi. C’è Sandro Tonali, capitano del futuro milanista, ad animare idealmente il traffico nel ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...