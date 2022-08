Milan-Bologna, Mihajlovic: “Spero di finire la partita in undici” (Di venerdì 26 agosto 2022) Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblu, ha parlato in conferenza stampa di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 agosto 2022) Sinisa, tecnico rossoblu, ha parlato in conferenza stampa didella 3^ giornata della Serie A 2022-2023

DLabanti : RT @corrierebologna: Milan-Bologna, verso il match. Mihajlovic: «Spero di finire la partita in undici, ma ce la possiamo giocare» https://t… - ProfidiAndrea : ?? #Gonzalez (Fiorentina) vs Napoli ?? #Giroud (Milan) vs Bologna ?? #Dessers (Cremonese) vs Torino #Fantacalcio - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanBologna, #Mihajlovic: 'Spero di finire la partita in undici' - @BfcOfficialPage #BolognaFC #Bologna - ProfidiAndrea : ?? #Kostic (Juventus) vs Roma ?? #DeKetelaere (Milan) vs Bologna ?? #Zielinski (Napoli) vs Fiorentina ?? #Koopmeiners… - Screwdrivers2 : Presentazione Milan-Bologna – Terza giornata Serie A 2022-2023 -