(Di venerdì 26 agosto 2022) Ladiha fatto infiammare il popolo del web: avete visto chepazzesche? Incredibile, guardate con attenzione. La bella spagnola continua ad avere tutti gli occhi puntati addosso. Impossibile non notare gli scatti che condivide sul web, ma avete visto come si è mostrata questa volta? Ormai il suo nome è L'articolo, lafail web Chechemusica.it.

UnDueTreBlog : #MusicSummer2022 - Finale Codice 2?6? ?? Rocco Hunt feat. Elettra Lamborghini e Lola Indigo - Caramello ??? F. Abbat… - UnDueTreContest : #MusicSummer2022 - Finale Codice 2?6? ?? Rocco Hunt feat. Elettra Lamborghini e Lola Indigo - Caramello ??? F. Abbat… - fabriziomico : #MusicSummer2022 - Finale Codice 2?6? ?? Rocco Hunt feat. Elettra Lamborghini e Lola Indigo - Caramello ??? F. Abbat… - mifantasi : Stamattina buongiorno solo a Lola Indigo e Maria Becerra perché hanno finalmente fatto uscire Discoteka - XxviiEmma : LE EFFE PESANTI DI LOLA INDIGO E MARIA BACERRA NEL VIDEOCLIP -

CheMusica

... Pampampampampampampampampam di Irama, Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e, Titi me pregunto di Bad Bunny, Mamma Mia di Sfera Ebbasta e Rvssian, s!r! di thasup feat Lazz e ...... il cantante e musicista britannico e Britney Spears debuttano alle ore 08:09 del 26 agosto 2022 alla #2, alle spalle di Caramello che resta alla #1 con Rocco Hunt,e Elettra Lamborghini. ... Lola Indigo, la scollatura profondissima fa impazzire il web | Che curve I 10 brani musicali più ascoltati e visualizzati su Youtube in Italia durante l'ultima settimana. Il punto su new entry e classifica generale ...La cantante si è confessata nel corso di un'intervista. Elettra Lamborghini ha una "dipendenza" che nessuno si sarebbe mai immaginato.