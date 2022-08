Iran | donne allo stadio per una partita di campionato | è la prima volta dalla Rivoluzione

Agenzia_Ansa : Iran, donne a una partita di calcio del campionato nazionale: è la prima volta dalla Rivoluzione islamica del 1979.… - LaStampa : Iran, 500 spettatrici allo stadio Azadi di Teheran: le donne tornano allo stadio dopo 40 anni - repubblica : In Iran le donne tornano allo stadio dopo 40 anni - danieledv79 : RT @repubblica: In Iran le donne tornano allo stadio dopo 40 anni - Luisella49 : RT @repubblica: In Iran le donne tornano allo stadio dopo 40 anni -

Leiraniane tornano allo stadio. hanno assistito a una partita di calcio del campionato nazionale in, per la prima volta dalla rivoluzione islamica del 1979. Lo riferiscono i media statali, ...Una svolta importante, anche se dovrebbe essere l'abc di un mondo civile e moderno, Per la prima volta dalla rivoluzione islamica del 1979, leinhanno ufficialmente assistito a una partita di calcio del campionato nazionale. Circa 500erano presenti giovedì sera al match allo stadio Azadi di Teheran come testimoniano le ...Dynamic 1 Khodayari è diventata nota come ‘Blue Girl’, i colori della squadra per cui tifava e simbolo della lotta per i diritti delle donne in Iran. Diversi siti web iraniani sostengono che la ...Per la prima volta dalla rivoluzione islamica del 1979, le donne in Iran hanno ufficialmente assistito a una partita di calcio del campionato nazionale. Lo riferisce la Bbc che cita i media locali. (A ...