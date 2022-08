Frosinone scatenato | altro colpo per i prossimi avversari del Benevento

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ilpiazza undi mercato e va a rendere ancora più competitiva la sua difesa. I gialloazzurri hanno infatti ufficializzato l’ingaggio del centrale Luca Ravanelli dalla Cremonese. Il difensore classe 1997 lo scorso anno ha totalizzato 17 presenze in campionato con il grigiorossi ottenendo la promozione diretta in serie A al termine della stagione. Arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 e Grosso potrà già utilizzarlo domenica sera contro ilal Ciro Vigorito. Dopo le ufficialità di Sampirisi e Mazzitelli prosegue la settimana prolifica per i ciociari al tavolo delle trattative. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Riepilogo Umtiti (d) dal Barcellona al Lecce Pezzella (d) dal Parma al Lecce Tenkorang (c) dalla Cremonese all'Entella Sampirisi (d) dal Monza alSemedo (a) dallo Sporting Lisbona all'...Vladimiro De Angelis: 'Ecco perché Albino ha reagito così' Le polizze sono state una delle ragioni che hannola violenta reazione di Ruberti al termine della cena aLa Procura lo ...Il Frosinone è scatenato in quest’ultimo periodo non solo sul campo, in cui ha raccolto sei punti nelle prime due sfide di campionato contro Modena e Brescia, ma anche in ottica calciomercato. Il club ...Vladimiro De Angelis: «Ecco perché Albino ha reagito così». Le polizze sono state una delle ragioni che hanno scatenato la violenta reazione di Ruberti al termine della cena a Frosinone Giovedì 25 Ag ...