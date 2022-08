F1, nuovo regolamento a Spa: cosa è cambiato e chi sarà avvantaggiato (Di venerdì 26 agosto 2022) Spa-Francorchamps è il luogo dove è entrata in vigore la famigerata direttiva tecnica 39, ovvero la presunta panacea contro il porpoising concepita dalla Fia dopo l’estremo saltellamento delle monoposto verificatosi a Baku. Inizialmente questo cambiamento regolamentare avrebbe dovuto diventare effettivo in Francia, ma la sua introduzione è stata successivamente procrastinata al corrente Gran Premio del Belgio. cosa prevede nel dettaglio il dettame federale? Come sappiamo, la maggior parte del carico aerodinamico delle attuali vetture di F1 viene prodotto dal fondo attraverso i canali venturi. Banalmente, più l’auto va veloce, più viene risucchiata verso il basso. La conseguenza è quella di toccare l’asfalto, rimbalzando per pochi istanti prima di essere nuovamente schiacciata verso il suolo. Un saltellamento continuo denominato, appunto, porpoising. Alla luce dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Spa-Francorchamps è il luogo dove è entrata in vigore la famigerata direttiva tecnica 39, ovvero la presunta panacea contro il porpoising concepita dalla Fia dopo l’estremo saltellamento delle monoposto verificatosi a Baku. Inizialmente questo cambiamento regolamentare avrebbe dovuto diventare effettivo in Francia, ma la sua introduzione è stata successivamente procrastinata al corrente Gran Premio del Belgio.prevede nel dettaglio il dettame federale? Come sappiamo, la maggior parte del carico aerodinamico delle attuali vetture di F1 viene prodotto dal fondo attraverso i canali venturi. Banalmente, più l’auto va veloce, più viene risucchiata verso il basso. La conseguenza è quella di toccare l’asfalto, rimbalzando per pochi istanti prima di essere nuovamente schiacciata verso il suolo. Un saltellamento continuo denominato, appunto, porpoising. Alla luce dei ...

