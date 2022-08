Elezioni: D'Elia, 'con quoziente familiare Meloni incentiva donne a non lavorare' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Il sostegno alle famiglie lo abbiamo voluto e ottenuto noi, con l'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli e le figlie, che va ulteriormente migliorato. Oggi Giorgia Meloni propone il quoziente familiare, un incentivo per le donne a non lavorare. La nostra idea è quella di sgravi fiscali per il secondo percettore di reddito e un piano per l'occupazione femminile". Lo afferma Cecilia D'Elia, deputata del Pd e portavoce della Conferenza delle Democratiche. "E ancora una volta -aggiunge- si confrontano due idee di famiglia e due visioni del ruolo delle donne: per la destra devono stare a casa, noi vogliamo invece sostenerle sia nella possibilità di essere madri che in quella di realizzarsi nel lavoro". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Il sostegno alle famiglie lo abbiamo voluto e ottenuto noi, con l'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli e le figlie, che va ulteriormente migliorato. Oggi Giorgiapropone il, un incentivo per lea non. La nostra idea è quella di sgravi fiscali per il secondo percettore di reddito e un piano per l'occupazione femminile". Lo afferma Cecilia D', deputata del Pd e portavoce della Conferenza delle Democratiche. "E ancora una volta -aggiunge- si confrontano due idee di famiglia e due visioni del ruolo delle: per la destra devono stare a casa, noi vogliamo invece sostenerle sia nella possibilità di essere madri che in quella di realizzarsi nel lavoro".

