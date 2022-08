eFootball 2023 disponibile: Tutti i dettagli (Di venerdì 26 agosto 2022) Konami annuncia la disponibilità su PC, console e dispositivi mobile di eFootball 2023, giocabile dunque su PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox Series XS, Xbox One, Windows 10 e PC Steam come free to play. eFootball 2023: La nuova edizione è disponibile La nuova edizione porta in gioco i trasferimenti estivi, nuove statistiche per Tutti i calciatori, stadi aggiornati e nuove squadre, proseguendo lo stesso modello dell’anno passato, vale a dire giocabile GRATIS ma supportato dalle microtransazioni. eFootball 2023 vedrà il ritorno di due ex partner: AC Milan e FC Internazionale Milano, gli attuali campioni d’Italia e i detentori della coppa nazionale. In questa occasione verranno presentate le squadre complete dei due club, i kit e l’iconico ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 26 agosto 2022) Konami annuncia la disponibilità su PC, console e dispositivi mobile di, giocabile dunque su PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox Series XS, Xbox One, Windows 10 e PC Steam come free to play.: La nuova edizione èLa nuova edizione porta in gioco i trasferimenti estivi, nuove statistiche peri calciatori, stadi aggiornati e nuove squadre, proseguendo lo stesso modello dell’anno passato, vale a dire giocabile GRATIS ma supportato dalle microtransazioni.vedrà il ritorno di due ex partner: AC Milan e FC Internazionale Milano, gli attuali campioni d’Italia e i detentori della coppa nazionale. In questa occasione verranno presentate le squadre complete dei due club, i kit e l’iconico ...

