Covid | nuove varianti ‘sandwich’ Delta-Omicron

Leggi su italiasera

(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – In Sudafricasandwich’. Una di queste viene ora “ufficialmente descritta come un ricombinantee chiamata ‘Xay’. Al momento, siamo allertati non preoccupati, ma abbiamo aumentato la sorveglianza genomica”. A spiegarlo via Twitter è Tulio de Oliveira, super esperto a capo del Center for Epidemic Response and Innovation (Ceri) della Stellenbosch University, in prima linea nella sorveglianza di Sars-CoV-2 sul fronte africano e primo con il suo team a identificare in passato leBeta e. Oggi dedica alcuni post ai ‘ricombinanti’: chimere, mix di diverse, in questo caso due che combinano. E spiega di aver ...