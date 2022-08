Contro gli haters servono leggi severe e pene pesanti (Di venerdì 26 agosto 2022) Linda Cerruti è una bella ragazza genovese che, fin da bambina, si è data una missione: diventare qualcuno, emergere, rendere orgogliosi i suoi genitori. Solo che, per farlo, non si è inventata linguaggi storpiati detti ‘corsivi’, non ha mimato gesti su TikTok né creato ‘storie’ su Instagram domandandosi cosa indossare dal proprio guardaroba. No: Linda ha affrontato estenuanti allenamenti dentro e fuori dalla piscina – d’estate e d’inverno, festivi inclusi, svegliandosi all’alba quando le sue coetanee rientravano brille dalla discoteca – per affermarsi come una delle più importanti esponenti del nuoto sincronizzato italiano, collezionando medaglie e trofei in tutte le più importanti competizioni olimpiche e internazionali. A 28 anni, dopo aver fatto incetta di podi agli Europei di nuoto di Roma, ha condiviso sui social una fotografia ‘artistica’ in una posa tipica della sua disciplina, ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 agosto 2022) Linda Cerruti è una bella ragazza genovese che, fin da bambina, si è data una missione: diventare qualcuno, emergere, rendere orgogliosi i suoi genitori. Solo che, per farlo, non si è inventata linguaggi storpiati detti ‘corsivi’, non ha mimato gesti su TikTok né creato ‘storie’ su Instagram domandandosi cosa indossare dal proprio guardaroba. No: Linda ha affrontato estenuanti allenamenti dentro e fuori dalla piscina – d’estate e d’inverno, festivi inclusi, svegliandosi all’alba quando le sue coetanee rientravano brille dalla discoteca – per affermarsi come una delle più importanti esponenti del nuoto sincronizzato italiano, collezionando medaglie e trofei in tutte le più importanti competizioni olimpiche e internazionali. A 28 anni, dopo aver fatto incetta di podi agli Europei di nuoto di Roma, ha condiviso sui social una fotografia ‘artistica’ in una posa tipica della sua disciplina, ...

