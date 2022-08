Caso Alessandra Mussolini | l’Europarlamento “la aspetta” al posto di Tajani ma è nel cast di Tale e Quale Show

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 agosto 2022) Europarlamentare o concorrente a ““? Una domanda che FqMagazine haad, in attesa di una risposta chiara. Un tema, quello del derby politica-tv, che ha già travolto nei giorni scorsi Rita Dalla Chiesa, conduttrice e giornalista che sarà candidata (con seggio blindato) alle prossime elezioni politiche da Forza Italia. Notizia che ha suscitato clamore e polemiche, l’ex volto di “Forum” avrebbe dovuto partecipare come concorrente al “Grande Fratello Vip“: “Ci tengo a dire che la mia decisione non c’entra nulla con il Grande Fratello, è una vergogna che abbiano potuto associare una cosa seria come una candidatura in Parlamento a un no che avevo detto ai primi di luglio e avevo comunicato ad Alfonso Signorini. È vergognoso questo alludere, ...