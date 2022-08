Addio a Edo Facchinetti | “anima della Uildm in prima fila contro le barriere architettoniche”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 agosto 2022) Si è spento Edoardo, 63 anni, di Entratico, una delle anime di Rifondazione Comunista a Bergamo. Una perdita importante, che ha lasciato un grande vuoto nel partito che l’ha voluto ricordare così, con le parole accorate di Marco Sironi: “Ricordare Edo significa ricordare una persona che ha fatto del suo essere portatore d’handicap non un elemento di passività, di rassegnazione e di autocommiserazione ma una condizione da cui partire per riflettere sulle problematiche del proprio vissuto e cercare di cambiare il mondo, di renderlo più umano e a misura di tutti/e. Questo era Edo, un compagno che ha saputo lasciare un segno profondo in tematiche ancora oggi tabù, come per esempio il rapporto fra sessualità ed handicap. Diplomatosi Assistente Sociale alla storica scuola dell’Umanitaria di Milano, è stato negli anni ’80/’90 Presidente del Comitato bergamasco per ...