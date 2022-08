Spagna, dai “centri di crisi” per le donne alla rieducazione dell’aggressore. Cosa prevede la legge di Pedro Sanchez sulla libertà sessuale (Di giovedì 25 agosto 2022) All’alba del 7 luglio 2016, durante la festa di San Firmino a Pamplona, cinque uomini hanno stuprato una ragazza di 18 anni. Il caso, conosciuto come La Manada (il branco), ha segnato un prima e un dopo nella società spagnola. Centinaia di manifestazioni si sono susseguite nelle città del paese, unite da uno slogan: “Solo sí es sí”. Sei anni dopo, il parlamento ha approvato la legge sulla libertà sessuale, conosciuta anche come la norma “Solo sí es sí”, con 205 voti a favore, 141 contrari e 3 astensioni. Consenso esplicito – La legge, approvata dal Consiglio dei ministri a luglio 2021, è tra le più avanzate in Europa. Il principale cambiamento sta nella prospettiva: da oggi il consenso, libero, volontario ed esplicito sarà il fattore principale per giudicare i reati di violenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) All’alba del 7 luglio 2016, durante la festa di San Firmino a Pamplona, cinque uomini hanno stuprato una ragazza di 18 anni. Il caso, conosciuto come La Manada (il branco), ha segnato un prima e un dopo nella società spagnola. Centinaia di manifestazioni si sono susseguite nelle città del paese, unite da uno slogan: “Solo sí es sí”. Sei anni dopo, il parlamento ha approvato la, conosciuta anche come la norma “Solo sí es sí”, con 205 voti a favore, 141 contrari e 3 astensioni. Consenso esplicito – La, approvata dal Consiglio dei ministri a luglio 2021, è tra le più avanzate in Europa. Il principale cambiamento sta nella prospettiva: da oggi il consenso, libero, volontario ed esplicito sarà il fattore principale per giudicare i reati di violenza ...

tuareg00 : RT @puresoulfree: Il business dei profughi africani gestito dai governi europei e finanziato da George Soros. Navigano in comode barche… - fattoquotidiano : Spagna, dai “centri di crisi” per le donne alla rieducazione dell’aggressore. Cosa prevede la legge di Pedro Sanche… - Stefano85626727 : RT @PieraS11: Il business dei profughi africani gestito dai governi europei ????e finanziato da George Soros. Navigano in comode barche, ma… - maripizza77 : RT @PieraS11: Il business dei profughi africani gestito dai governi europei ????e finanziato da George Soros. Navigano in comode barche, ma… - stella6615 : RT @PieraS11: Il business dei profughi africani gestito dai governi europei ????e finanziato da George Soros. Navigano in comode barche, ma… -