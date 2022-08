Simeone: 'Napoli, Maradona e l'Argentina: cosa mi ha detto mio padre Diego' (Di giovedì 25 agosto 2022) Giovanni Simeone per la prima volta davanti ai microfoni 'napoletani'. Si è presentato a modo suo, dimostrando subito di essere un calciatore altruista, ma anche con tanta voglia di trovare spazio e ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 agosto 2022) Giovanniper la prima volta davanti ai microfoni 'napoletani'. Si è presentato a modo suo, dimostrando subito di essere un calciatore altruista, ma anche con tanta voglia di trovare spazio e ...

DiMarzio : .@sscnapoli, le parole di #Raspadori e #Simeone durante la conferenza stampa di presentazione ?? - DAZN_IT : Un sogno che è diventato realtà: Simeone giocherà la Champions con il Napoli ?? #SerieATIM #DAZN - ChampionsLeague : Giovanni Simeone checks in at Napoli ?? Cholito ?? ??: @sscnapoli #UCL - Cucciolina96251 : RT @DAZN_IT: Le parole del Cholito Simeone, nuovo acquisto del Napoli, in conferenza stampa ???? #DAZN - Cucciolina96251 : RT @mirkocalemme: #Simeone e #Raspadori si confermano, innanzitutto, due bravissimi ragazzi, molto preparati anche davanti alle telecamere.… -